FC Barcelone : quand Lamine Yamal la joue comme Lionel Messi
FC Nantes : énorme coup de tonnerre concernant la vente du club !

Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, lors d'un match à la Beaujoire.
Raphaël Nouet
15 octobre 2025

Principal candidat au rachat du FC Nantes, le Collectif Nantais a annoncé qu’il cessait son activité car les perspectives du football français ne sont guère réjouissantes et la volonté de Waldemar Kita de vendre pas claire.

Le Collectif Nantais vient de publier un communiqué qui va faire l’objet d’une bombe dans le microcosme des Canaris et qui va certainement décevoir bon nombre de supporters. « Face à la situation actuelle du football français et l’incertitude quant au désir réel de cession de l’actionnaire actuel du FC Nantes« , le Collectif a décidé de mettre un terme à sa démarche ! Il annonce que tous ceux ayant investi dans le projet seront remboursés intégralement.

Une offre de 80 M€ transmise en décembre 2023

Le Collectif rappelle avoir transmis une offre de 80 M€ à Waldemar Kita – qui n’est jamais nommé dans le communiqué – en décembre 2023. Mais l’homme d’affaires l’avait repoussée pour de nombreuses raisons, notamment parce qu’il n’aime pas du tout Mickaël Landreau, figure de proue du projet. Il semblerait aujourd’hui que Kita n’a aucune intention de vendre le club à moyen terme. On imagine la déception des supporters nantais devant une telle annonce…

Le communiqué met aussi l’accent sur le contexte actuel du football français, privé de droits TV et dont les budgets ont fondu. Le FC Nantes en a d’ailleurs payé la note cet été en vendant de nombreux cadres et en effectuant un recrutement à bas coût…

FC Nantes
