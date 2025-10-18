Le PSG n’a pu faire mieux que match nul face à Strasbourg, qui a profité des largesses défensives des champions d’Europe en titre.

Ce vendredi, en ouverture de la 8e journée, le PSG s’est fait peur mais est parvenu à prendre un point face au RC Strasbourg dans un match de haut niveau (3-3). Un résultat qui arrange l’OM, qui peut prendre seul la place de leader dès ce samedi soir en cas de victoire contre Le Havre. L’OL, qui jouera avant l’OM, à 17h contre Nice, peut en profiter aussi pour virer en tête. Dans son analyse du match, Lucas Hernandez a mis en avant les soucis défensifs du PSG, qui n’affiche que 5 cleans sheets en 11 matchs disputés cette saison, et qui avait déjà encaissé 3 buts contre Toulouse (6-3).

Une défense moins imperméable que la saison dernière

« C’est vrai qu’en deuxième mi-temps, on ne doit pas prendre ce but. Après revenir mener deux buts, ce n’est jamais facile. L’état d’esprit de l’équipe a été irréprochable. On a voulu gagner ce match. Malheureusement, on a pu accrocher que le nul. Maintenant, il faut se reposer, récupérer et prendre des forces pour le match de mardi (contre Leverkusen). Surpris par Strasbourg ? Ouais, après, on prend des buts que normalement, on ne doit pas prendre, on doit être plus solide que ça. Si on veut lutter pour ce championnat, il faut parfois être un peu plus agressif. Mais, voilà, c’est le foot, ils ont fait un bon match. » A méditer…