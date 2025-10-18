OM : Balerdi sur le banc, Vaz en pointe… quelle compo pour De Zerbi face au Havre ?

L’OM reçoit Le Havre ce samedi avec la possibilité de prendre les commandes de la L1 en cas de victoires. Voici les dernières tendances pour la compo de Roberto De Zerbi.

Avec le match nul du PSG contre Strasbourg, l’OM peut prendre la première place de la L1 ce soir en battant Le Havre. Pour cette rencontre, De Lange évoluera dans les buts mais il y a quelques inconnues dans l’équipe que va aligner Roberto De Zerbi.

Un accessit pour Egan-Riley, Vermeeren et/ou Nadir ?

Selon L’Equipe, La Provence et Le Phocéen, Pavard, Aguerd et Emerson sont partants certains en défense. Pour le quatrième poste, seul L’Equipe pense que Balerdi sera titulaire, les deux médias marseillais misant plutôt sur Egan-Riley. Au milieu, Hojbjerg et Gomes devraient débuter. Mais L’Equipe pense que les deux joueurs seront accompagnés par O’Riley, alors que le Phocéen mise sur Nadir et La Provence sur Vermeeren. Enfin, en attaque, Greenwood et Paixao prendront place sur les côtés. En pointe, Le Phocéen et L’Equipe annoncent Aubemayang, alors que La Provence voit Vaz débuter.