Deux semaines après le revers à domicile contre Toulouse (1-2), l’OL va tenter de reprendre sa marche en avant à Nice. Coup d’envoi à 17h.

Auteur d’un très gros début de saison, l’Olympique Lyonnais s’est pris les pieds dans le tapis au pire des moments : juste avant la trêve internationale. A domicile, face à un TFC très irrégulier depuis le début de la saison, les Gones se sont inclinés à la dernière seconde (1-2), perdant leur place de dauphin au profit de l’OM. Paulo Fonseca a eu quinze jours pour redonner le moral à ses troupes, qui se déplacent ce samedi chez un OGC Nice pas au mieux cette saison. Perturbé par son élimination précoce de la Champions League et le mécontentement de son entraîneur, Franck Haise, par rapport au recrutement, le Gym reste quand même une équipe redoutable quand elle est dans un bon jour. Voici le onze lyonnais :

OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, R. Kluivert, Abner – Morton, Tolisso (cap.) – Karabec, Sulc, Fofana – Satriano.