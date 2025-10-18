OL : Tagliafico, Tessmann et Niakhaté sur le banc à Nice, c’est justifié
FC Nantes : le groupe retenu par Castro pour défier le LOSC

Luis Castro lors du match du FC Nantes à Toulouse.
Raphaël Nouet
18 octobre 2025

L’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour défier le LOSC demain soir à la Beaujoire.

C’est un gros morceau qui débarque à la Beaujoire demain soir. Le LOSC est capable du meilleur comme du pire cette saison mais il reste sur des matches intéressants face à l’AS Roma (1-0) et le PSG (1-1). Le FC Nantes, qui enchaîne pour sa part les matches nuls (3), peut s’attendre à une opposition relevée. Mais, bonne nouvelle, Luis Castro peut compter sur un groupe quasiment au complet. Hormis Johann Lepenant, qui souffre d’une fissure au tibia, tous les Canaris sont présents. Voici la liste.

Gardiens : Carlgren, Lopes, Mirbach.
Défenseurs : Amian, Awaziem, Cozza, Radakovic, Tati.
Milieux : Benhattab, Deuff, Hong, Kwon, Leroux, Mwanga, Tabibou, Ziani.
Attaquants : Abline, Camara, El Arabi, Guirassy, Mohamed.

FC NantesLigue 1
