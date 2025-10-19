OM : les supporters ont ému De Zerbi face au Havre
FC Nantes : Castro optimiste pour l’avenir, son équipe leader surprise d’une catégorie

L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant le match à Nice.
Raphaël Nouet
19 octobre 2025

Depuis le début de la saison, aucune équipe de Ligue 1 n’a remporté plus de duels que le FC Nantes. Une statistique qui prouve que la méthode Castro commence à porter ses fruits.

Si, au classement, le choc de cette 8e journée de Ligue 1 a été PSG-Strasbourg (3-3), le Nantes-Lille de ce soir en sera un d’un autre genre. Car le site de statistiques Opta révèle qu’il s’agit des deux équipes les plus performantes dans le duel en Ligue 1 depuis le début de la saison ! Les Canaris possèdent le meilleur pourcentage de duels remportés avec 52,9% de réussite. Le FCN devance les Dogues (52,6%) de peu. Ca va donc batailler ferme à la Beaujoire ce soir !

« Je pense qu’on fait les choses pas si mal en ce moment »

Par ailleurs, dans l’entretien qu’il a accordé à L’Equipe, Luis Castro peut, par moments, sembler très critique envers son équipe, dont il estime qu’elle subit encore les principes défensifs de son prédécesseur, Antoine Kombouaré, mais il conclut de façon positive, certains que le FC Nantes finira par jouer le football qu’il prône.

« Nous sommes sur la bonne route. C’est sur ça que je suis concentré. Vous le savez comme moi, il n’y a pas d’argent en France. Quand je dis à mes amis que les clubs portugais ont plus de droits télé que la France, ils me répondent : « Comment ? ». Donc, par rapport à nos moyens, je pense qu’on fait les choses pas si mal en ce moment. Il y a une bonne chose à Nantes, c’est qu’on connaît nos difficultés et que tout le monde est dans le même état d’esprit. Donc on va faire le maximum, donner tout ce qu’on peut. Et je pense que, petit à petit, on va s’améliorer. »

