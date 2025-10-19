Alors qu’Amine Gouiri sera indisponible pendant trois mois, Roberto De Zerbi a peut-être déjà trouvé son successeur naturel à l’Olympique de Marseille.

En pleine euphorie offensive hier face au Havre (6-2), l’OM a pu compter sur un Mason Greenwood impérial, auteur d’un quadruplé, mais aussi sur la révélation d’un gamin de 18 ans : Robinio Vaz.

Et à en croire Roberto De Zerbi et la star anglaise, le prodige est déjà prêt à prendre le relais. Entré en jeu en seconde période, le jeune attaquant de l’OM a fait exploser la défense du HAC. Une soirée parfaite pour le minot , qui a conquis le public marseillais et semble avoir déjà convaincu son coach de lui donner la succession d’un Gouiri sur le flanc pendant trois mois.

Vaz validés par De Zerbi et Greenwood

« Le mercato d’hiver n’est pas encore ouvert et Robinio est prêt. Ce n’est pas un joueur que je choisis pour son CV, mais pour ce qu’il montre au quotidien. C’est un garçon travailleur, intelligent, et qui comprend vite notre philosophie », a-t-il annoncé en conférence de presse.

Un message clair : De Zerbi compte sur Vaz dès maintenant. Et il n’est pas le seul. Greenwood a lui aussi tenu à saluer la montée en puissance de son jeune coéquipier. « C’est un super bon mec, il met une ambiance de fou dans le vestiaire. Et sur le terrain, il progresse à chaque match. Il est incroyable », a confié l’Anglais au micro de Ligue 1+. L’OM, qui cherchait un plan B après la blessure de Gouiri, serait donc déjà servi.