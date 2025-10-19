OM : un renfort est tombé du ciel pour remplacer Gouiri, grosse opération en vue au Mercato ?

Amine Gouiri opéré de l’épaule et absent pour les trois prochains mois, Roberto De Zerbi compte sur Robinio Vaz pour prendre la suite. Un autre buteur inattendu à l’OM pourrait aussi tirer son épingle du jeu.

L’absence d’Amine Gouiri pour trois mois oblige Roberto De Zerbi à réfléchir à des solutions offensives supplémentaires à l’OM. Si Robinio Vaz semble déjà l’élu pour remplacer le Français, l’OM pourrait bien relancer un ancien nom connu des supporters : Neal Maupay.

Maupay à la relance ?

Selon le journaliste Yacine Youssfi, le club phocéen pourrait miser sur l’ancien attaquant de l’ASSE pour compléter la rotation. « L’absence de Gouiri va faire beaucoup de mal à l’OM. Aubameyang et Vaz sont pour l’instant très performants, mais il faudra un troisième attaquant dans la rotation pour finir l’année civile, a-t-il indiqué sur X. Espérons que Maupay nous surprenne et arrive à se relancer. Je me dis qu’en essayant de le retaper, tu peux plus facilement le vendre en janvier aussi… »

Une option pas inintéressante en vue du Mercato

Maupay, au placard à l’OM, pourrait offrir une option de recours pas totalement inintéressante. Son expérience, sa capacité à occuper le rôle de pivot offensif et son instinct de buteur font de lui une solution crédible pour De Zerbi, notamment lors des matchs exigeants ou en cas de rotation importante. Si l’OM venait à réintégrer Maupay dans la rotation avec Vaz et Pierre-Emerick Aubameyang, cela offrirait plus de souplesse tactique à l’Italien tout en préparant l’avenir immédiat et la fenêtre du mercato hivernal.