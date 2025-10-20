Les infos du jour : Greenwood fait craquer le FC Barcelone, Horneland et Kilmer Sports critiqués, Luis Enrique agacé

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 20 octobre 2025.

La grosse info : Le Barça a supervisé Greenwood

Des émissaires du FC Barcelone étaient aux premières loges pour voir le quadruplé de Mason Greenwood contre Le Havre samedi soir

OM : Mason Greenwood dans le viseur du FC Barcelone ?

Greenwood peut-il marquer l’histoire de l’OM ?

OM, Ligue des champions : un nouveau raz-de-marée attendu à Lisbonne !

OM : Robinio Vaz, la plus-value XXL du club phocéen !

Ligue des champions : le Sporting Portugal retrouve le sourire avant de défier l’OM

Mais aussi…

OM : la Juventus prête à virer Tudor, 3 coachs dans son viseur

PSG : Donnarumma, Chevalier… Luis Enrique s’en prend aux médias !

PSG : Dembélé et Marquinhos de retour face à Leverkusen !

PSG Mercato : nouveau taulier, nouveau contrat !

OL Mercato : une recrue estivale se fait détruire !

FC Nantes – LOSC : Olivier Giroud et les supporters nantais ont enterré la hache de guerre

FC Nantes : un tifo magnifique à la Beaujoire, malgré la défaite contre Lille…

FC Nantes : Uros Radakovic, le nouveau numéro 9 ?

FC Nantes : les cancres de la Ligue 1 au bord de l’implosion

Stade Rennais : Riolo persiste et signe sur l’embrouille entre Habib Beye et ses joueurs

Stade Rennais : Le coach qui a dit non à l’ASSE, bientôt sur le banc à Rennes ?

ASSE : Patrick Guillou dézingue Kilmer Sports et Huss Fahmy !

ASSE : Eirik Horneland est-il l’homme de la situation ?

ASSE : Irvin Cardona sur le banc, une situation qui commence à irriter !

ASSE : le calendrier démentiel qui attend Eirik Horneland et Saint-Étienne !

ASSE : Un gardien en approche pour remplacer Larsonneur ?

FC Barcelone : la grosse remise en question d’Hansi Flick

FC Barcelone Mercato : l’avenir de Lewandowski tranché dès ce lundi ?