Mason Greenwood est en train de redevenir une véritable attraction sur le marché des transferts. Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, l’attaquant anglais de 24 ans a retrouvé tout son éclat, multipliant les prestations de haut vol sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Les performances de Mason Greenwood (24 ans) ne passent plus inaperçues à l’OM. Ekrem Konur confirme que le FC Barcelone a ajouté son nom à sa short-list pour le mercato d’été 2026. Le club catalan, en quête d’un ailier percutant et technique, voit en Greenwood un profil idéal pour dynamiser son secteur offensif. Cependant, le Barça n’aura pas la voie libre dans ce dossier. En Premier League, plusieurs clubs surveillent de très près la situation de l’ancien prodige de Manchester United, notamment Tottenham et West Ham.

Tottenham et West Ham sur la liste

Les Spurs apprécient particulièrement sa capacité à évoluer sur tout le front de l’attaque, tandis que les Hammers voient en lui le successeur idéal de Jarrod Bowen à moyen terme. Et contrairement au Barça, les deux clubs anglais ont une plus grande marge de manœuvre financière, ce qui pourrait jouer un rôle décisif dans les négociations avec Manchester United, toujours propriétaire du joueur. Pour l’OM, la situation est plus complexe. Si Greenwood semble pleinement épanoui à Marseille, un retour en Angleterre ou un transfert vers un géant européen paraît inévitable à moyen terme.

Un avenir loin de l’OM à long terme ?

Pablo Longoria aimerait évidemment prolonger l’aventure au-delà de la saison, mais les moyens financiers du club phocéen ne permettent pas de rivaliser avec les offres qui s’annoncent. Reste que le joueur, lui, ne ferme aucune porte. Greenwood se plaît à Marseille, où il bénéficie de la confiance totale de De Zerbi et d’un public qui l’a adopté. Mais son rêve de retrouver le très haut niveau européen – Ligue des champions, grandes affiches et gros contrats – pourrait peser lourd dans la balance.