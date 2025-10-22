Le dimanche 30 novembre, l’OL accueillera le FC Nantes pour le compte de la 14e journée de L1. Le club rhodanien fêtera ses 75 ans à cette occasion et devrait célébrer Anthony Lopes.

Bien mal parti en championnat cette saison, avec une seule victoire, trois nuls et quatre défaites, le FC Nantes va avoir un calendrier compliqué dans les prochaines semaines. Il va affronter le Paris FC puis Monaco avant de croiser le fer avec trois adversaires pour le maintien (Metz, Le Havre, Lorient) et d’aller à Lyon le 30 novembre. Il faut espérer que les Canaris auront redressé la barre avant le déplacement au Groupama Stadium car, ce soir-là, les Gones ont prévu de faire la fête.

Les 75 ans de l’OL fêtés, Lopes célébré

L’Olympique Lyonnais a en effet annoncé que la deuxième partie des célébrations de son 75e anniversaire aurait lieu le dimanche 30 novembre, à l’occasion de la réception des Canaris. Initialement, ce devait être fin août, à l’occasion de la réception de l’OM pour le compte de la 3e journée. Mais le décès de Bernard Lacombe, le 17 juin, a bouleversé les plans et l’Olympico a surtout été l’occasion de rendre hommage au légendaire buteur lyonnais.

Pour l’affiche contre Nantes, il devrait donc y avoir un match des anciens de l’OL avant le coup d’envoi, des tifos, des spectacles et même un hommage à Anthony Lopes. Une longue journée pleine d’émotions que les Lyonnais n’auront évidemment pas envie de gâcher en déjouant face aux hommes de Luis Castro.