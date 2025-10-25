Sur une vidéo publiée sur YouTube, Fabrizio Romano a évoqué le cas Mason Greenwood à l’OM.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé des informations importantes sur la situation de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille, dans une vidéo publiée sur YouTube. L’attaquant anglais, arrivé à l’été 2024, avait été cédé pour 31,6 millions d’euros par Manchester United.

Longoria et Benatia ont dit non pour Greenwood

“Mason Greenwood devait être vendu pour 25M€ par United mais le club anglais a négocié 50% sur une future vente du joueur,” a expliqué Fabrizio Romano. Une clause particulièrement inhabituelle qui montre à quel point Manchester United croit encore au potentiel de son ancien espoir. Selon Romano, plusieurs clubs étaient prêts à mettre beaucoup d’argent pour s’attacher ses services dès l’été dernier.

“L’été dernier, il y avait des clubs prêts à mettre beaucoup d’argent pour Mason Greenwood. Mais Longoria et Benatia ont dit non car le club est ambitieux et Greenwood est un joueur très important pour le club cette saison,” précise le journaliste.

« De Zerbi considère Greenwood comme un joueur crucial »

Cette décision confirme la volonté de l’OM de s’inscrire dans un projet sportif ambitieux, en conservant ses meilleurs éléments plutôt que de céder rapidement à la tentation d’une plus-value financière. Et du côté du staff technique, le discours est tout aussi clair. Roberto De Zerbi, l’entraîneur olympien, considère Greenwood comme une pièce maîtresse de son effectif. “Roberto De Zerbi considère Greenwood comme un joueur crucial,” affirme Fabrizio Romano.

Une chose est sûre : Mason Greenwood, auteur de 7 buts et 4 passes décisives cette saison, est aujourd’hui au cœur du projet marseillais, et tout indique que De Zerbi compte en faire le symbole de sa nouvelle ère à l’OM.