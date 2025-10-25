L’OGC Nice compte pas moins de six absents pour son déplacement ce dimanche (17h15) à Rennes.

Plus que jamais sur la sellette du côté du Stade Rennais, Habib Beye va jouer un match crucial pour son avenir ce dimanche (17h15) face à l’OGC Nice, match comptant pour la neuvième journée de Ligue 1.

Six absents dans le groupe du Gym

Bonne nouvelle pour l’entraîneur du SRFC, l’équipe niçoise sera bien diminué pour ce déplacement en Bretagne. Six Aiglons sont toujours à l’infirmerie et manqueront à l’appel pour cette rencontre. Il s’agit de Dante, Moïse Bombito, Mohamed Abdelmonem, Youssouf Ndayishimiye, Hicham Boudaoui et Terem Moffi.

Le groupe de l’OGC Nice : Diouf, Dupé, Zelazowski – Abdi, Bah, Bard, Clauss, Mendy, Monteiro, Oppong – Abdul Samed, Coulibaly, Gouveia, Louchet, Ndombele, Sanson, Vanhoutte – Boga, Cho, Diop, Jansson, Kevin Carlos, Nguene.