RC Lens – OM : De Zerbi enrage, Pavard fait son mea culpa
ASSE : les Verts ont aussi perdu un derby face à l’OL ce week-end

Jules Mouton (ASSE)
Fabien Chorlet
26 octobre 2025

En plus de la lourde défaite en Ligue 2 contre Annecy (4-0), l’ASSE a perdu un derby ce samedi contre l’OL. C’était lors du Challenge des Espoirs.

Sale week-end pour les Stéphanois ! Alors que l’équipe première de l’AS Saint-Étienne se déplaçait ce samedi sur la pelouse d’Annecy, pour le compte de la 11e journée de Ligue 2, la réserve jouait un peu plus tôt dans la journée un derby face à l’Olympique Lyonnais, à l’occasion de la troisième journée du Challenge des Espoirs. Et comme les hommes d’Eirik Horneland à Annecy (4-0), l’équipe réserve s’est inclinée (1-2). Un match auquel Maxime Bernauer, suspendu pour le match contre Annecy, Yvann Maçon et Strahinja Stojkovic, tous deux non convoqués par Eirik Horneland, ont participé.

Défaite cruelle pour les jeunes Stéphanois

Menés au score après l’ouverture du score d’Enzo Molebe (39e), les Verts ont égalisé en seconde période par l’intermédiaire de Jules Mouton (74e), qui a transformé un pénalty obtenu par Strahinja Stojkovic. Mais les hommes de Sylvain Gibert ont craqué en fin de match. C’est Nehemie Lurika qui a donné la victoire aux Lyonnais juste avant le début du temps additionnel (89e). Après la victoire contre l’OGC Nice (3-1) et la défaite face à Montpellier (3-0), l’ASSE s’incline donc pour la deuxième fois en trois journées lors de ce Challenge Espoirs.

ASSE

