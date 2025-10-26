Le Barça aurait envoyé des recruteurs pour superviser Mason Greenwood lors d’OM – Le Havre (6-2).

Auteur de 8 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mason Greenwood continue de briller avec l’Olympique de Marseille, qui l’avait recruté 31,6 millions d’euros à l’été 2023 en provenance de Manchester United. Des prestations qui ne passent pas inaperçues dans le reste de l’Europe. Le FC Barcelone serait notamment intéressé depuis plusieurs mois par le numéro 10 de l’OM.

Les Blaugrana ont scouté Greenwood face au Havre

Et d’après The Sun, le Barça aurait récemment scouté Mason Greenwood. C’était lors du match entre l’OM et le Havre (6-2), le 18 octobre dernier, où l’ancien Mancunien avait claqué un quadruple. Plusieurs recruteurs du club catalan étaient alors présents dans les tribunes du Vélodrome pour assister à la masterclass du Marseillais. Pour rappel, Manchester United dispose toujours de 50% sur une future revente du joueur de 24 ans.

De leurs côtés, les dirigeants de l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi considèrent Mason Greenwood comme un joueur crucial, comme l’a rappelé cette semaine le journaliste italien, Fabrizio Romano, dans une vidéo publiée sur YouTube.