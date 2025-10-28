FC Barcelone Mercato : le Barça panique pour Yamal et met le cap sur Greenwood à l’OM ! 
Mercato : après le PSG, le Real Madrid a flashé sur ce nouveau crack du LOSC !

Ayyoub Bouaddi (LOSC)
Bastien Aubert
28 octobre 2025

Le Paris Saint-Germain s’intéresse à Ayyoub Bouaddi 16 ans), jeune milieu du LOSC. Mais le club de la capitale devra se battre contre une pluie de concurrents européens pour rafler la mise, entre Juventus, Arsenal, Dortmund… et même le Real Madrid.

Le PSG veut frapper un nouveau coup sur le marché des jeunes talents. Après avoir sécurisé Lucas Chevalier cet été, le club de la capitale lorgne désormais Ayyoub Bouaddi (18 ans), milieu prometteur du LOSC. Le Marocain, observé depuis plusieurs semaines, a attiré l’attention grâce à ses performances solides et son potentiel de développement impressionnant. Mais le PSG ne sera pas seul sur ce dossier. Ekrem Konur, spécialiste mercato, révèle que la Juventus Turin suit de près le jeune Français. Les Bianconeri ont même dépêché des intermédiaires pour analyser ses prestations ces dernières semaines.

Même le Real s’intéresse à Bouaddi !

Et la concurrence ne s’arrête pas là. Le Real Madrid, Arsenal et le Borussia Dortmund seraient également sur les rangs pour recruter Bouaddi. Une bataille européenne qui montre à quel point le talent du LOSC est courtisé. Pour le PSG, l’enjeu est clair : s’offrir Bouaddi représenterait non seulement un investissement pour l’avenir, mais aussi un message fort envoyé à l’Europe, après le succès sur le dossier Chevalier. 

