FC Barcelone Mercato : le Barça prêt à boucler le transfert d’une star mondiale !

Marcus Rashford (28 ans) brille depuis son arrivée au FC Barcelone et le club catalan aimerait le conserver définitivement. Mais la réussite de l’opération dépendra de l’alignement de son contrat avec les attentes du joueur.

Le FC Barcelone voit en Marcus Rashford bien plus qu’un simple prêt. Depuis son arrivée, l’attaquant anglais s’est rapidement imposé comme un élément clé et le staff sportif du club blaugrana est emballé par ses performances. Selon Sport, l’idée d’un transfert définitif commence donc à prendre forme, mais plusieurs obstacles restent à franchir.

La clé du dossier réside dans le contrat du joueur. Pour que l’opération se concrétise, Rashford devrait accepter un engagement sur plusieurs années avec un salaire inférieur à celui qu’il perçoit actuellement à Manchester United. C’est le point central autour duquel toutes les négociations vont tourner.

Si l’opération aboutit, ce serait un énorme coup pour le FC Barcelone : Rashford apporterait puissance, vitesse et créativité à l’attaque catalane, tout en renforçant le projet sportif à long terme. Mais pour l’instant, tout reste suspendu à la décision de l’Anglais et à l’alignement de son futur contrat.