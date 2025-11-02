Revenu frustré de Paris (3-3) mercredi, l’OL enchaîne un deuxième déplacement, à Brest ce soir, avec l’espoir de s’imposer.

Déçu par son match nul sur la pelouse du Paris FC (3-3), où il a mené 3-0, l’Olympique Lyonnais enchaîne un nouveau déplacement, à Brest, ce soir. Les Brestons restent sur quatre matches sans victoire (deux nuls, deux défaites), dont un revers douloureux au Havre (0-1). Il n’est jamais évident de s’imposer au stade Francis-le-Blé depuis qu’Eric Roy en est l’entraîneur mais c’est pourtant la tâche qui incombe aux Gones. Voici le onze aligné par Paulo Fonseca.

OL : Greif – Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessmann, Morton – Sulc, Tolisso, Moreira – Satriano.