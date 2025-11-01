L’OL a trouvé son successeur pour piloter son centre de formation. Christian Bassila, ancien joueur et formateur, prendra les rênes dès le début 2026.

Du renfort à l’OL. Selon L’Équipe, le poste de directeur du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, actuellement occupé par Johann Louvel, va être confié à Christian Bassila (48 ans). Une annonce qui devrait faire du bruit dans le Rhône, tant l’ancien joueur et formateur a marqué le paysage du football français.

Bassila n’est pas un inconnu à Lyon. Ancien pensionnaire de la maison, il connaît parfaitement l’environnement et les exigences du club. Après avoir occupé pendant plusieurs années le rôle de formateur à l’INF Clairefontaine, il a acquis une solide expérience dans la détection et le développement des jeunes talents. Son arrivée est prévue au début de l’année 2026, et elle est perçue comme une véritable prise pour les Rhodaniens.

Pour l’OL, c’est un signal fort

Pour l’OL, c’est un signal fort : le club veut continuer à miser sur sa formation, un secteur stratégique pour maintenir son rayonnement et sa compétitivité sur le long terme. Bassila devra désormais succéder à Louvel, poursuivre le travail de structuration du centre, et identifier les futures pépites qui pourraient briller au Groupama Stadium ou sur la scène européenne.

Avec cette nomination, Lyon affirme sa volonté de renforcer ses bases et de miser sur une formation de qualité, capable de fournir à la fois des joueurs professionnels pour l’équipe première et des talents pour le football français. Le retour de Bassila, qui connaît déjà parfaitement le club, s’annonce donc comme un atout majeur pour l’avenir de l’OL.