OM Mercato : Benatia prêt à chiper un maillon fort de Beye au Stade Rennais en janvier ?

Alors que l’entrejeu marseillais manque de souffle, Medhia Benatia lorgne du côté du Stade Rennais. Ludovic Blas (27 ans) pourrait bien être la clé pour relancer l’OM cet hiver.

L’OM est déjà en pleine effervescence pour son mercato hivernal. Roberto De Zerbi, qui voit son milieu de terrain trop souvent stérile et prévisible depuis le début de saison, réclame un joueur capable de faire respirer l’équipe. Le profil recherché ? Un milieu polyvalent, capable de créer le lien entre récupération et finition, de se projeter, d’éliminer et d’apporter de la créativité.

En somme, un joueur capable de fluidifier le jeu et d’accélérer les transitions. Et c’est précisément là que Ludovic Blas entre dans le viseur marseillais. L’ancien Nantais traverse une période compliquée au Stade Rennais. Jamais pleinement intégré sous Habib Beye, il peine à retrouver son niveau et pourrait envisager un départ dès cet hiver.

Selon Foot Marseille, l’OM suit de près la situation du joueur de 27 ans. Le club phocéen pourrait profiter de cette prochaine fenêtre de transferts pour récupérer un joueur d’expérience capable de dynamiser son milieu et d’apporter une nouvelle dimension à son jeu. Pour De Zerbi, il s’agirait d’un coup stratégique : un joueur prêt à rebondir, motivé et déjà expérimenté en Ligue 1.