FC Barcelone : Rashford s’est fait un ennemi de taille dans le vestiaire 

Marcus Rashford (FC Barcelone)
Bastien Aubert
3 novembre 2025

La tension est palpable dans les vestiaires du FC Barcelone. Sur fond de luttes pour la suprématie offensive, un duel haletant s’installe entre Raphinha, longtemps indiscutable, et Marcus Rashford, nouvelle arme fatale du côté gauche. Entre frustration brésilienne, ascension anglaise et aspirations catalanes, c’est bel et bien la hiérarchie qui vacille au Camp Nou.

Un bouleversement inattendu sur le flanc gauche

Tout semblait écrit : après une saison passée de haut vol, Raphinha abordait ce nouvel exercice dans la peau du titulaire inamovible. Son explosivité et sa créativité faisaient de lui l’un des hommes forts du projet barcelonais. Mais la blessure du Brésilien a ouvert une brèche dans laquelle Marcus Rashford s’est engouffré sans états d’âme.

Dès son arrivée, Hansi Flick n’a pas hésité à donner sa chance à l’ancien de Manchester. Sur le terrain comme dans le vestiaire, la donne a basculé : Rashford s’illustre, la confiance du coach est palpable, Raphinha rumine son absence coût que coûte.

Rashford saisit sa chance : ses statistiques parlent

L’impact est immédiat. Rashford flambe : trois buts et une passe décisive durant ses trois dernières sorties, soit une moyenne affolante pour un joueur encore en phase d’adaptation. Sa feuille de route totale ? Déjà six buts et cinq passes décisives en quatorze apparitions avec le Barça.

  • 3 buts et 1 passe décisive sur les trois derniers matchs
  • 6 buts et 5 passes décisives en 14 rencontres

Des chiffres qui font basculer la balance, gonflent les débats, et relancent la concurrence. Pour s’en convaincre, il suffit de revoir le doublé décisif de Rashford face à Newcastle en C1, symbole d’une montée en puissance fulgurante.

Raphinha, de titulaire indiscutable à challenger

Le scénario est rude pour Raphinha. Erigé en patron offensif la saison dernière, l’international brésilien (36 sélections, 11 buts) se retrouve désormais à douter. Encore en convalescence, il sait que le retour dans le onze ne sera pas automatique.

Ses statistiques, pourtant solides (3 buts et 2 passes décisives en 6 matchs de Liga cette saison), sont éclipsées par l’élan irrésistible de Rashford. Le pourcentage de titularisation de Raphinha (45,45%) en atteste : la donne a changé, la concurrence s’est intensifiée.

L’envie de revanche est palpable chez l’ancien de Leeds et Rennes. Habitué à surmonter les obstacles, il n’a jamais caché son tempérament de compétiteur, ni son désir de retrouver sa place et de prouver à nouveau sa valeur dans un effectif en pleine transformation.

Quelle suite pour la concurrence offensive au Barça ?

Le choix s’annonce cornélien pour Hansi Flick. Booster la dynamique naissante de Rashford ou relancer la star brésilienne ? La réponse n’a rien d’évident, surtout dans un contexte où chaque minute sur le terrain se monnaie cher.

Cette tension, bien plus qu’une affaire d’ego, incarne la nouvelle ambition du Barça : pousser chaque joueur dans ses retranchements, stimuler l’excellence, rêver plus haut. Les rumeurs vont bon train autour des velléités du club, comme lors des phases de marché où le recrutement d’un attaquant capable de bousculer l’ordre établi a toujours été dans la stratégie des Blaugrana.

Entre la combativité de Raphinha et la sensation Rashford, la course à la titularisation ne fait que commencer. Qui imposera sa griffe sur le côté gauche catalan ces prochaines semaines ? Difficile de prédire la suite, une seule certitude : la tension grimpe, et les supporters du Barça n’ont pas fini de vibrer devant cette rivalité haletante. 

