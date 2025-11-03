Libre, l’ancien marseillais pourrait rebondir dans un club qu’il connait très bien…

Un an et demi que Bouna Sarr ne joue plus au foot, depuis la fin de son contrat au Bayern Munich, qu’il avait rejoint en provenance de l’OM. Mais le Sénégalais pourrait reprendre du service.

Sarr va s’entraîner avec le FC Metz

En effet, à 33 ans, le latéral droit polyvalent va s’entraîner avec le FC Metz ces prochaines semaines. Le Républicain Lorrain croit savoir qu’il ne s’agit que d’une simple remise en forme pour Sarr, formé en Lorraine. Mais L’Equipe indique que s’il montre qu’il est en forme, Sarr pourrait avoir rejoindre les Grenats afin de renforcer l’effectif pendant la Coupe d’Afrique des Nations.