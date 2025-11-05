Même si les joueurs et Luis Castro ont démenti, si le FC Nantes s’est incliné contre Metz (0-2) dimanche, c’est parce qu’ils auraient pris de haut leurs adversaires !

Mardi, c’est jour de Sans Contrôle pour les supporters du FC Nantes. Cette semaine, les journalistes animant le podcast sont évidemment revenus sur la douloureuse défaite à la Beaujoire contre Metz (0-2) dimanche. Un revers qui, associé à celui contre Monaco (3-5) mercredi, a plongé les Canaris dans le doute. Ce qui est ressorti des échanges, c’est qu’il semblerait que les hommes de Luis Castro aient abordé la rencontre de dimanche avec un excès de confiance, prenant de haut leur adversaire lorrain !

On sera fixés samedi au Havre !

L’idée, c’est qu’après la victoire nantaise au Paris FC (2-1), pleine de promesses dans le jeu, les Canaris ont été encensés. Et, malgré la lourde défaite, il y a encore eu des commentaires élogieux après Monaco. A l’inverse, tout le monde prédisait le pire au FC Metz, qui était bon dernier de L1 avant sa victoire à la Beaujoire. L’entraîneur lorrain, Stéphane Le Mignan, était sur la sellette, ses joueurs avaient le moral dans les chaussettes. Tout cela aurait conduit les hommes de Luis Castro a abordé cette rencontre avec une confiance finalement pas justifiée.

Les journalistes nantais, qui étaient plusieurs à penser ça, ont interrogé les joueurs dessus et tous ont démenti. Il est vrai qu’ils pouvaient difficilement reconnaître un excès de confiance vu leur situation. Finalement, le match au Havre samedi dira qui avait raison. Si le FC Nantes s’impose, cela confirmera que ses joueurs s’étaient sans doute vus trop beaux avant Metz. Si la Maison Jaune s’incline encore, ce sera par contre la confirmation d’un problème de niveau. Et ce serait beaucoup plus embêtant…