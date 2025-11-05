L’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a tenu à aligner trois fois de suite le même onze alors que les matches s’enchaînaient, ce qui a sans doute coûté cher contre Metz (0-2).

Le non-match des Nantais contre Metz (0-2), dimanche à la Beaujoire, continue faire parler plusieurs jours après. Il s’agissait pourtant d’une rencontre très importante, contre la lanterne rouge de l’époque. Un succès aurait permis aux Canaris de prendre leurs distances avec la zone de relégation. Mais, sans imagination ni ressort, ils ont complètement sombré, encaissant deux buts dans les dix dernières minutes. Depuis, les médias tentent de comprendre ce qui a bien pu se passer pour que les Nantais déjouent de la sorte.

Il aurait dû reposer des joueurs contre Monaco

L’une des explications avancées par les intervenants du podcast Sans Contrôle concerne les compositions d’équipe de Luis Castro. Le technicien a aligné les mêmes hommes trois fois en neuf jours, entre la victoire au Paris FC (2-1) le vendredi, la défaite contre Monaco (3-5) le mercredi et, donc, le revers face à Metz dimanche. Avec le recul, il semble évident que le Portugais aurait dû faire tourner face à l’ASM, une équipe qui ne joue pas le même championnat que le FCN.

Pas habitués à enchaîner les rencontres tous les trois jours, les Canaris ont certainement subi le contrecoup des efforts consentis contre l’ASM pour revenir au score face à Metz dimanche. Alors que si certains éléments comme Matthis Abline avaient pu se reposer mercredi, ils auraient été plus frais contre les Lorrains…