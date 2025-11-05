Matthis Abline aurait tendance à en faire trop depuis le début de la saison, s’enfermant des dribbles compliqués. Mais cela s’explique…

Auteur d’un but spectaculaire sur la pelouse du Paris FC (2-1) il y a deux vendredis, Matthis Abline n’a pas confirmé lors des matches suivants, contre Monaco (3-5) et Metz (0-2) à la Beaujoire. Au contraire, l’attaquant a eu tendance à agacer par sa propension à partir dans des rushs solitaires, souvent improductifs. Plutôt que de la jouer collectif, ce qui est normal quand on porte le maillot jaune, l’ancien Rennais tente l’exploit solitaire. Et ça ne lui sourit pas du tout. Mais ça s’explique…

Il a conscience qu’il est le seul à pouvoir faire la différence

Les journalistes participant au podcast Sans Contrôle se sont attardés sur sa prestation face à Metz. Et pour eux, ça ne fait aucun doute : Matthis Abline est atteint du syndrome du sauveur. Il a conscience qu’il n’y a que lui pour faire des différences en attaque. El-Arabi ou Mohamed sont des joueurs de surface, Guirassy et Benhattab pas dans la meilleure phase de leur jeune carrière, ses autres coéquipiers par portés sur l’offensive. D’où ses tentatives en solitaire.

Au-delà de ce constat, les interrogations se portent sur le compartiment offensif du FC Nantes, qui fait vraiment peine à voir maintenant que Moses Simon est parti. Matthis Abline risque donc de devoir continuer à la jouer solo pour forcer la décision, en attendant un éventuel recrutement cet hiver. Ou son départ…