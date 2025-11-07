PSG Mercato : un stylo et Paris boucle une prochaine recrue monstrueuse !
OM : un membre du vestiaire a recadré tout Marseille !

OM : un membre du vestiaire a recadré tout Marseille !
William Tertrin
7 novembre 2025

En conférence de presse avant le match face à Brest, Timothy Weah et Roberto De Zerbi ont été confronté aux critiques grandissantes sur l’OM ces dernières semaines.

Sur une série d’une seule victoire en cinq rencontres toutes compétitions confondues, l’OM ne traverse pas la meilleure période de sa saison. La dernière défaite en date, contre l’Atalanta en Ligue des Champions (0-1), a laissé un goût très amer au vu du scénario, avec un but concédé en toute fin de match alors que les Olympiens auraient pu (dû) bénéficier d’un penalty. Sans surprise, les critiques ont commencé à pleuvoir du côté de Marseille. Un climat qui a beaucoup étonné Timothy Weah, présent en conférence de presse ce vendredi avant Brest, qui en a profité pour calmer tout le monde.

« C’est pas comme si on est était 10es »

« Je lis que c’est la crise totale et je ne comprends rien. C’est pas comme si on est était 10es, on est à deux points de Paris. On ne fait pas les résultats qu’on a envie mais ce n’est pas la fin du monde. Il faut rester sur notre travail et ne pas regarder les autres. La pression ? Ça ne me surprend du tout. J’ai déjà joué pour des grands clubs comme Paris, la Juventus, le Celtic. Quand tu perds ça devient un peu la folie mais les joueurs ne doivent pas regarder ça », a-t-il.

De son côté, Roberto De Zerbi, coach marseillais, a lui aussi été confronté à des questions sur les critiques, notamment au sujet de ses compositions d’équipe, pas toujours compréhensibles. « J’ai plusieurs réunions par jour, je sors d’une avec Medhi Benatia et la cellule médicale. Aujourd’hui, on ne peut pas trop travailler parce qu’on sort du match contre l’Atalanta. (…) Certains disent que je change beaucoup la compo, mais vous pensez que je la change parce que je suis confus ou parce que je veux ne pas aggraver la situation des blessés ? On essaie de ménager les temps de jeu, éviter qu’un Nayef Aguerd se blesse comme à Auxerre. C’est la même chose pour Balerdi à Lens. Je n’aime pas changer cinq ou six joueurs par match. Mais comme toutes les équipes, il faut faire tourner les effectifs », a expliqué le coach marseillais.

De Zerbi se défend

Mais il ne s’est pas arrêté là, et s’est également expliqué sur la qualité du jeu, pointée du doigt depuis plusieurs semaines. « Les critiques sur la qualité du jeu sont justifiées sur le trois derniers matchs, je le dis sans honte et je prends ma part de responsabilité. Depuis que je suis ici, on a toujours été la première ou la deuxième attaque. Vous vous énervez quand on va vers l’arrière, moi aussi je m’énerve quand on recule. Mais parfois pour aller mieux vers l’avant, c’est aussi juste d’envoyer le ballon vers l’arrière une fois. On a plus tiré au but que l’Atalanta, on est plus souvent entré dans la surface mais eux ont marqué. Ça me déçoit. (…) Des joueurs doivent grandir. Vermeeren, peu d’entre vous le connaissaient l’année dernière. Le championnat français est physique et il fait une certaine patience pour certains joueurs. Dans la dernière partie avant la trêve, on n’a vraiment pas été chanceux avec les erreurs d’arbitrage, les buts malencontreux encaissés en fin de match », a conclu De Zerbi.

En somme, malgré une période compliquée marquée par des résultats en demi-teinte et des critiques croissantes, l’OM et son vestiaire appelle au calme et à la patience, convaincu que le travail et la cohésion finiront par ramener l’équipe sur la voie du succès.

Propos rapportés par RMC Sport.

