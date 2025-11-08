Si Robert Lewandowski ne partira pas dès cet hiver du FC Barcelone, le club blaugrana devra également faire une croix sur le remplaçant direct du Polonais, espéré en janvier.

Attaquant de pointe du FC Barcelone, Robert Lewandowski est dans une situation particulière. Sous contrat jusqu’en 2026, le buteur Polonais vit sans doute sa dernière saison sous le maillot blaugrana. Courtisé par l’Arabie saoudite l’été dernier, il n’a rien voulu savoir et est resté au Barça. Auteur de 4 buts en 11 matchs cette saison, Lewandowski a certainement pu voir des rumeurs évoquer un départ dès cet hiver pour rapporter un peu d’argent au FCB, mais Fabrizio Romano a démenti cette possibilité

Pas de nouvel attaquant cet hiver

« Robert Lewandowski ne prévoit aucun transfert en janvier car son désir et son objectif sont de terminer la saison au Barça. Concret, fortes chances de se séparer en été 2026 via un transfert libre », a indiqué le journaliste italien sur son compte X. Peut-être aussi parce que le Barça s’est vu claquer la porte au nez concernant le transfert du remplaçant de Lewandowski, espéré pour janvier…

En effet, le jeune Etta Eyong, attaquant de Levante, faisait office de favori, mais le PDG du club José Danvila a écarté toute possibilité d’un départ au prochain mercato. « Il ne partira pas cet hiver. J’entends des rumeurs en permanence et nous recevons des offres tous les jours, mais nous ne vendrons pas Etta Eyong lors de ce mercato hivernal. L’objectif prioritaire de l’équipe est le maintien. Cela n’aurait aucun sens de faire des efforts cet été pour ensuite le vendre cet hiver. Le plus grand atout du club est de se maintenir en Liga, même en cas d’offre très importante », a-t-il déclaré. Le Barça devra donc attendre…