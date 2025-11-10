De retour à Barcelone, Lionel Messi serait entré dans le Camp Nou en travaux sans avoir demandé l’autorisation au club !

Les images de Lionel Messi foulant la pelouse du Camp Nou, diffusées ce lundi, ont fait le tour de la planète. Et ému les supporters barcelonais. Enfin, l’idole revient dans son jardin, qu’elle a quitté en larmes à l’été 2021 au terme d’une conférence de presse émouvante. Sauf que la réalité derrière ces clichés n’est pas reluisante et prouve que Lionel Messi ainsi que son clan continuent de vouer une haine tenace à Joan Laporta, qui n’a pas réussi à le prolonger il y a quatre ans après s’être servi de son nom pendant sa campagne électorale.

Il n’a pas demandé l’autorisation au club

En effet, si Messi s’est retrouvé sur la pelouse du Camp Nou, c’est parce qu’il a accordé une interview à Sport, qui sera dévoilée demain mardi. Pour réussir à pénétrer dans l’enceinte, son entourage n’a pas contacté la direction du Barça mais la société Limak, qui gère les travaux. Et c’est cette dernière qui a fait le lien avec les dirigeants. Ceux-ci ont évidemment donné leur feu vert, désireux qu’ils sont d’enterrer la hache de guerre.

Mais il semblerait que cette volonté ne soit pas partagée. Ainsi, le camp Messi aurait l’intention de soutenir un candidat à l’élection présidentielle qui aura lieu au printemps 2026, histoire de faire partir Joan Laporta. D’ailleurs, quand Lionel Messi dit, dans un des extraits de son interview ayant fuité, « j’espère qu’un jour je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux en tant que joueur, comme je n’ai jamais pu le faire… », il faut le voir comme une promesse électorale. Alors que Joan Laporta voudrait par exemple inviter l’Inter Miami au prochain trophée Gamper, Messi pourrait jouer la surenchère via un autre candidat, comme une ultime pige sous le maillot blaugrana…