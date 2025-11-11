Sur la grille des départs de l’ASSE cet été, Zuriko Davitashvili (24 ans) est resté dans le Forez et affiche des ambitions en ligne avec la Ligue 1.

Zuriko Davitashvili se sent bien à l’ASSE. Interrogé par Tribune Verte, le milieu offensif géorgien ne cache pas son ambition et son enthousiasme : « Cette saison, il y a plus de concurrence. Cela pousse tout le monde à donner le meilleur. On sent que l’équipe progresse, que le collectif est plus solide. »

L’ASSE, avec l’apport des recrues estivales et un effectif mieux équilibré, montre un visage plus serein et ambitieux. « Le club a fait un gros travail au mercato, ça montre notre envie de rejouer les premiers rôles », ajoute Davitashvili. Le message est clair : l’équipe veut retrouver la Ligue 1 et chacun doit donner le meilleur de lui-même pour y parvenir.

« Envie de redonner à Saint-Étienne la place qu’elle mérite »

Sur le plan personnel, le Géorgien de 24 ans ne ménage pas ses efforts : « Je travaille dur pour gagner en régularité. J’essaie de progresser, d’être le plus efficace possible. » Ses objectifs sont limpides : « Marquer plus, faire marquer et aider le club à remonter en Ligue 1. » Conscient que la montée représenterait un tournant pour le club comme pour sa carrière, il ajoute : « On a tous envie de redonner à Saint-Étienne la place qu’elle mérite. »

En parallèle, Davitashvili garde un œil sur la scène internationale. Sélectionné avec la Géorgie, il rêve de participer à une Coupe du Monde, après avoir découvert l’Euro lors de la dernière édition. Sur les qualifications pour 2026, il confie : « On aurait pu faire mieux. J’espère que ça nous fera grandir et qu’on se qualifiera pour la prochaine Coupe du Monde. C’est notre objectif, on rêve tous de ça. »