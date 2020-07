PSG, FC Barcelone – Mercato : Leonardo tire 4 bénéfices du pacte secret pour Neymar

true

AS fait savoir ce jeudi que le PSG et le FC Barcelone auraient scellé un accord secret pour le transfert de Neymar (28 ans). Leonardo peut se frotter les mains.

AS affirme dans son édition du jour que Neymar (28 ans) a déjà scellé un pacte avec les dirigeants du PSG pour retourner au FC Barcelone quand bon lui semblera. Si ce deal se confirme, Leonardo pourrait se frotter les mains pour au moins quatre raisons :

Neymar pourrait éponger l’impact du Covid-19

Le Covid-19 a touché les finances du PSG. Dans les différentes projections réalisées par les équipes financières du PSG, la perte s’élèverait à 170 M€. En comptant les transferts, le champion de France va le ramener à environ 120 M€. AS parle par ailleurs d’un transfert de Neymar de l’ordre de 170 M€. Celui-ci épongerait donc les mauvais chiffres de la crise sanitaire dans la capitale.

Adoucir les relations avec le FC Barcelone

Depuis que QSI a pris le contrôle du PSG, les relations avec le FC Barcelone se sont distendues en raison de plusieurs dossiers intimement liés aux deux clubs (Verratti, Silva, Messi). Aujourd’hui, les tensions se sont apaisées mais une simple étincelle suffirait à rallumer la mèche. Qui de mieux que Neymar pourrait-il finalement faire enterrer la hache de guerre au PSG et au Barça, lui qui a été le feu d’artifice de leur antagonisme un soir de juillet 2017 ?

Prouver à Mbappé que le PSG sait tenir ses promesses

Leonardo ne parvient toujours pas à prolonger le contrat de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG (21 ans) se sent bien au PSG mais refuse de se projeter au-delà de la saison prochaine. En ce sens, il adopte la même stratégie que Lionel Messi, qui préfère avancer au coup par coup. Malgré tout, promettre il y a quelques mois à Neymar de revenir au FC Barcelone serait un signe fort envoyé à Mbappé, séduit par le Real Madrid et qui pourrait donc parvenir à un tel gentleman agreement avec ses dirigeants.

Leonardo a garanti à Tuchel un Neymar impliqué

Si le pacte entre le PSG et le FC Barcelone aurait été entériné il y a plusieurs mois, il tient sur une clé de voûte simple. « En échange, le PSG a demandé à Neymar un engagement et une implication maximum jusqu’à la fin de la saison », assure le journaliste de AS Manu Sainz. Du coup, Thomas Tuchel est aussi le grand bénéficiaire de l’éclat de Neymar, ce dont il peut d’ailleurs se vanter depuis le début de la saison.