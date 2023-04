ASSE, FC Nantes : Dupraz prend l'OM et les Verts pour éloigner Kombouaré de la polémique

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Alors qu'Antoine Kombouaré fait l'objet de nombreuses critiques au FC Nantes pour avoir écarté Jaouen Hadjam contre Reims car ce dernier refusait de casser le jeûne du Ramadan le jour des matchs à domicile, le Kanak a trouvé du soutien parmi ses anciens confrères.

Dimanche, dans les « Grandes gueules du sport », sur RMC Sport, Pascal Dupraz est revenu sans tabou sur sa gestion des joueurs de confession musulmane à l'ASSE, lui qui devait composer avec 20 joueurs sur 35 faisant le Ramadan l'an dernier.

Les Verts ont payé le Ramadan face à l'OM

Si, la plupart du temps, cela se passait bien, le match perdu à Geoffroy-Guichard contre l'OM (2-4) le 3 avril 2022 lui reste quand même un peu au travers de la gorge : « Quand vous êtes entraîneur de football et que vous jouez le premier jour du ramadan contre l’Olympique de Marseille, et que tu as 13 joueurs sur la feuille de match sur 20 qui sont de confession musulmane, dont tous observent le jeûne, tu t’aperçois qu’à la mi-temps il y en a déjà cinq qui veulent être remplacés parce qu’il sont occis, ils sont cuits car c’est le premier jour du ramadan et c’est très difficile pour eux ».

Pas forcément contre l'idée que les joueurs utilisent leurs jours de report au moment des matchs, Pascal Dupraz n'est pas de ceux qui jettent la pierre à un Antoine Kombouaré qui applique le même cadre de vie à son vestiaire depuis près de 20 ans. Un cadre dans lequel 5 joueurs sur 6 ont accepté de rentrer...