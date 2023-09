ASSE, Girondins : Batlles et Guion dans la même situation

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Tous deux candidats déclarés à la remontée en L1, l'ASSE et les Girondins sont loin de leur objectif après cinq journées. Et à l'aube d'une série de trois matches à l'extérieur, Laurent Batlles et David Guion ont tous les deux un besoin urgent de résultats.

Ils ont trois matches pour redresser la barre

A nouveau menacé, Batlles jouera gros dès le prochain déplacement à Caen ce week-end, avant deux autres rendez-vous à Concarneau et Troyes. Quant à Guion, il est aussi en fâcheuse posture à en croire RMC. "L'entraineur des Girondins de Bordeaux est en difficulté après un début de saison moyen. Même s'il n'est pas encore sur la sellette, ses dirigeants ne lui pardonneront plus le moindre faux-pas. La dernière claque reçue à domicile avant la coupure contre Auxerre (défaite 2-4) a laissé des traces et des interrogations sur l'avenir de l'entraineur David Guion se sont rapidement posées. Il n'a pas reçu d'ultimatum avant d'attaquer un bloc de trois rencontres à l'extérieur (Valenciennes, Guingamp et Grenoble) mais l'ancien entraineur de Reims "n'est pas naïf", il sait qu'il doit rapidement prendre des points pour sécuriser son avenir et lever les doutes qui l'entourent."

💬 Laurent Batlles en point presse avant #SMCASSE :

"Pendant la trêve on avait besoin d’augmenter nos niveaux physiques et techniques, qui n’étaient pas à la hauteur de ce que les joueurs peuvent faire. Si on veut prétendre à atteindre nos objectifs, on ne peut pas se contenter… pic.twitter.com/InBeov01Fn — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 14, 2023

