ASSE : le rachat des parts de Carvalho, un gros coup annoncé pour Roland Romeyer

La vente de l'ASSE connait un nouveau rebondissement puisque Roland Romeyer va racheter les parts sociales d'Adao Carvalho, son ancien associé, pour 2,2 M€. Celles-ci avaient été confisquées par l'Etat. Economiste du sport, Pierre Rondeau a cerné pour France Bleu les enjeux de la transaction, et salué le bon coup de Romeyer...

"Un effet d'aubaine"

"Cette opération arrive comme un effet d’aubaine pour Roland Romeyer, estime-t-il. Il va pouvoir bénéficier d’un intéressement si une vente de l’ASSE a lieu, et si cette vente se produit à un prix supérieur à 22 millions d’euros. Il va récupérer 25% des parts pour « seulement » 2,2 millions d’euros. En cas de revente du club, le dirigeant stéphanois devra rétrocéder à l'Etat 30% de la part que touchera sa société. Un calcul rapide nous montre qu’à partir d’une vente du club à 22 millions d’euros, Roland Romeyer sera gagnant et gagnera de l’argent." Et à lui d'ajouter... "Quand on parle de pari sur l’avenir, de pari risqué ou non, quand on sait que les actifs de l’ASSE sont aujourd’hui valorisés autour des 68 millions d’euros, quand on considère que les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pourraient être prochainement revalorisés, on peut alors imaginer que des investisseurs soient prêts à acheter l’ASSE et soient prêts à le racheter à plus de 22 millions d’euros. Roland Romeyer obtient désormais autant de pouvoir que Bernard Caiazzo, et ce pour "seulement" 2,2 millions d’euros. Cela va au-delà de l'histoire de la vente, il s'agit là d'une question de gouvernance sportive et extrasportive d'un club de football. L'effet d'aubaine de l'investissement se note aussi à cela."

🟢Roland Romeyer qui rachète les parts de l'#ASSE jusqu'ici confisquées par l'État ? "Un effet d'aubaine pour le dirigeant stéphanois", selon l'économiste du sport Pierre Rondeau⬇️https://t.co/rm9e1n18QD — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) September 22, 2023

