ASSE : les Verts dangereusement coupés de leurs supporters ?

Le 19 octobre dernier, Dominique Rocheteau a sorti un livre, nommé Foot sentimental, où il s'est confié sur sa vie de sportif et d’homme. Dans cet ouvrage, l'ancien attaquant de l'ASSE dans les années 1970 s'est notamment exprimé sur les supporters, ne cachant pas sa nostalgie de la proximité avec les supporters. Proximité que les joueurs actuels n'ont plus droit.

"Les fans ne peuvent plus approcher les joueurs"

"L’AS Saint-Étienne représente la plus grande fierté des Stéphanois qui ont toujours été présents à ses côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. La ville, depuis longtemps, vit au rythme de ses Verts et de son Chaudron. Une passion transmise de génération en génération avec un maître mot, la solidarité, qui vient de la culture prolétaire des lieux inspirés par l’histoire des mineurs. Elle suppose proximité et connexion entre les joueurs et les supporters. Lorsque je suis arrivé à Saint-Etienne au début des années 1970, c’est ce qui m’a frappé : le contact direct et permanent avec le public. Aucun filtre entre lui et les joueurs, aucune barrière, aucune vie parallèle. Le meilleur symbole ? Trente minutes avant le match, l’ensemble de l’équipe sortait du vestiaire de Geoffroy-Guichard pour aller s’échauffer sur un terrain annexe situé à une petite centaine de mètres. Les supporters, heureux de nous voir, nous accostaient et nous encourageaient. Ils nous donnaient de la force. Je regrette que ces moments précieux soient devenus aujourd’hui inconcevables. Les fans ne peuvent plus approcher les joueurs. Chacun dans son coin, chacun dans sa bulle. Plus de relations, plus d’échanges. Lorsque j’ai pris mes fonctions de dirigeant du club, installé dans le bus avec l’équipe pour nous rendre à certains matches, j’avais l’impression de revivre ce que j’avais éprouvé en Argentine avec les militaires qui balisaient notre route. Comme si un grave danger guettait. Le football, ce n’est pas ça. Parfois, je me dis qu’il s’est engagé dans un bien mauvais chemin."

