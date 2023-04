ASSE : Wadji est bien entré dans l'histoire des Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

On vous l'a dit sur notre site : en dépit de son but inscrit à la 21e seconde lors de la victoire de l'ASSE sur le terrain du PFC samedi dernier (4-2 pour les Verts), l'attaquant Ibrahima Wadji n'est pas à ce jour le buteur le plus rapide dans l'histoire de la Ligue 2.

Khazri reste numéro un

En revanche, celui qui partage l'attaque stéphanoise avec Jean-Philippe Krasso s'est tout de même intégré dans l'histoire des Verts. Car comme le précise Opta, au 21e siècle, seul un certain Wahbi Khazri a fait mieux que lui. Il s'agissait alors d'un déplacement à Lens et le Tunisien avait ouvert le score après 18 secondes de jeu et les Verts avaient alors ramené un point de Bollaert sur le score de 2-2.