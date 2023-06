ASSE – INFO BUT ! Mercato : un club de Série A fait une offre pour Krasso

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Sans club au 30 juin prochain, Jean-Philippe Krasso n'en finit plus d'attiser les convoitises. En plus de nombreuses propositions émanant de Bundesliga, de Turquie ou encore de Ligue 1, l'attaquant de l'ASSE a récemment reçu une belle offre du club égyptien Al-Ahly (1,3 M$ par an).