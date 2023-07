ASSE - Mercato : Batubinsika envoie un premier signal positif aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Ce lundi, Foot Mercato a révélé l'intérêt de l'AS Saint-Étienne pour le défenseur central de Famalicão, Dylan Batubinsika, qui est passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain de 2014 à 2017.

Batubinsika ouvert pour un retour en France !

Un intérêt confirmé par nos confrères de Peuple Vert, qui précisent que l'international congolais, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club portugais, se dirigerait vers un départ cet été et ne serait pas contre un retour en France après six ans passés hors de l'Hexagone. Dylan Batubinsika, annoncé également dans le viseur de Bordeaux, envoie donc un premier signal positif aux Verts et, par conséquent, aux Girondins.

