ASSE - Mercato : Bouanga de retour dans un club huppé de Ligue 1 ?

Il est très demandé, actuellement, Denis Bouanga ! Jeudi dernier, il était titulaire avec le Gabon lors d'une victoire sur le Soudan (1-0) en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Le lendemain, il quittait l'Afrique pour rejoindre Los Angeles, où il a marqué le but décisif du LAFC face à Dallas (2-1) à la 86e minute. Les médias gabonais ont cru que son départ était lié à une brouille avec son sélectionneur mais il n'en est rien : toutes les parties s'étaient mises d'accord pour que l'ancien Stéphanois rejoigne le plus rapidement son club en cas de succès sur le Soudan. D'ailleurs, sans lui, le Gabon s'est incliné face au même adversaire hier à l'extérieur...

Transféré dans le club californien l'été dernier après la relégation de l'ASSE, Bouanga revit après des années compliquées dans le Forez. Et, forcément, sa réussite ne passe pas inaperçue, notamment en France. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, le LOSC aurait des vues sur lui pour remplacer un Jonathan Bamba en fin de contrat en juin et qui devrait mettre le cas sur l'Italie. Mais il sera certainement difficile de convaincre le LAFC, champion de MLS en titre, de lâcher son attaquant et ce dernier d'abandonner un championnat où il s'éclate (3 buts et 1 passe décisive en 4 matches depuis le début de la nouvelle saison).