ASSE - Mercato : Francfort, une piste à oublier pour Nkounkou ?

Arrivé en janvier dernier à Saint-Etienne, Niels Nkounkou a réalisé une deuxième partie de saison tonitruante, qui lui a valu d'être définitivement transféré dans le Forez moyennant 2 M€ et de devenir international Espoirs. Mais le piston gauche a fait savoir qu'il comptait se fixer dans un club après trois années à être prêté, il préfèrerait que ça soit ailleurs qu'en Ligue 2. Un départ semblait d'autant plus plausible que l'Eintracht Francfort a fait part de son intérêt.

Nkounkou n'est pas parti pour être titulaire à Francfort

Seulement, Bild annonce ce mardi que les dirigeants allemands auraient l'intention de proposer entre 3 et 4 M€ à l'ASSE. Pas certain que les Verts, qui espéraient au minimum 5 M€ pour leur joueur, accepte une telle offre. Pas certain également que cette destination plaise à Nkounkou, puisqu'il y a déjà deux latéraux gauche dans l'effectif de l'Eintracht, Philipp Max et Christopher Lenz. Nkounkou est vu comme un joueur destiné à mettre le titulaire sous pression. Or, il a dit qu'il voulait jouer beaucoup plus... Bref, la piste Francfort pourrait rapidement tomber aux oubliettes !

