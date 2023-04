ASSE - Mercato : il dit non aux Verts, Caïazzo l'insulte

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Plus de quinze ans, déjà. Mais de toute évidence, l'ancien défenseur de Nancy, Sébastien Puygrenier, qui a connu d'autres clubs par la suite, n'a rien oublié. Et surtout pas son transfert avorté à l'ASSE, alors qu'il avait donné son accord aux dirigeants stéphanois. C'est sur cet épisode qu'il est revenu aujourd'hui dans les colonnes du quotidien l'Equipe.

Caïazzo fou furieux

"Le transfert qui a failli se faire ? Avant de signer au Zénith Saint-Pétersbourg, je veux aller à Saint-Étienne. Mais j'essaie de gratter un peu et le président Bernard Caïazzo me répond : "C'est ce qu'on a dit, pas un euro en plus. On t'attend lundi pour la visite médicale." Je n'aime pas sa réaction et dis à mon agent : "Rappelle le Zénith, je vais là-bas." Caiazzo m'a pourri : "T'es qu'une merde, tu nous avais donné ta parole !"