ASSE - Mercato : la réponse cash de Chambost aux rumeurs de départ

Auteur de 29 matchs, trois buts et trois passes décisives, Dylan Chambost, ne sera pas gardé par l’ASSE en vue de la saison prochaine. Le natif d’Annecy aurait été proposé à Guingamp, selon Mohamed Toubache-Ter.

Chambost veut rester à Saint-Etienne

Formé au club, Dylan Chambost veut s’imposer à l’ASSE. « Si dans cinq ans, je peux encore être à Saint-Étienne, en Ligue 1 et jouer ici, proche de ma famille et de mes amis, ce serait le rêve et faire des derbies contre Lyon. », a-t-il confié au Forezian Sport Show. Un nouvel échec pour Chambost avec l’ASSE, après avoir dû aller à Troyes pour débuter sa carrière professionnelle.

