ASSE - Mercato : nouvelles révélations sur l'avenir de Nkounkou

En conférence de presse, Laurent Batlles a expliqué que Niels Nkounkou avait donné son accord pour jouer samedi contre QRM. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur de l'ASSE, qui a débuté la saison par deux défaites et qui voit la pression s'accentuer sur ses épaules. Le piston gauche, arrivé en janvier dernier en provenance d'Everton et qui avait réalisé six mois phénoménaux, a toujours envie de partir. Mais en attendant que son avenir se décante, il va aider les Verts. Et il se pourrait que ce ne soit pas son dernier match pour l'ASSE...

Une issue heureuse dans les dernières heures du mercato

En effet, le journaliste allemand Christophe Michel, qui travaille pour Sport1, a comparé les négociations entre l'Eintracht Francfort et l'AS Saint-Etienne à une "difficile partie de poker". Francfort ne veut pas revoir son offre à la hausse et les Verts ne veulent pas revoir leurs exigences à la baisse. Mais il pense qu'il y aura tout de même une issue heureux au feuilleton. Sous-entendu : dans les dernières heures du mercato, l'un des deux camps finira par céder. Pour rappel, l'ASSE a versé 2,5 M€ à Everton mais devra reverser 30% de la plus-value aux Toffees. D'où l'intérêt de demander beaucoup...

Mein letzter Stand bei #Nkounkou: Nennen wir es einen "zähen Poker". Die #SGE bewegt sich nicht nach oben, #ASSE nicht so recht nach unten. Trotz Einigung mit dem Spieler kann sich das noch ziehen. Ich vermute aber schon, dass eine Lösung gefunden wird. — Christopher Michel (@CMoffiziell) August 18, 2023

