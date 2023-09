ASSE : une recrue estivale s'illustre

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'ASSE était en manque de gardiens cet été, pas chez les pros avec la présence de Gautier Larsonneur, Etienne Green, Boubacar Fall et Matthieu Dreyer, mais en réserve avec les départs de Nabil Ouennas et Noah Raveyre. Cela a contraint le club forézien à recruter et le nouvel arrivé, Issiaka Touré, donne satisfaction.

Touré en évidence en réserve, Gauthier aussi

Alors qu'il avait très peu joué à Toulouse, Touré (18 ans) vient de briller ce week-end à Espaly (1-0) où la réserve verte s'est imposée grâce à sesx arrêts et à un but d'Antoine Gauthier. "On est déçu et frustré, a commenté le coach d'Espaly, l'ancien Vert Lionel Vaillant, sur Poteaux Carrés. C’est un match qu’on doit gagner 100 fois ! On a 5 ou 6 occases franches, on ne les convertit pas. On rate un penalty et quelques minutes plus tard on se fait punir sur la seule occase qu’ils ont. C’est le foot. Leur gardien Issiaka Touré a été très bon, il a fait plusieurs parades décisives, des sauvetages... C’est lui qui a maintenu les Verts dans le match. Au-delà de son but, Antoine Gauthier a également fait un bon match. C'est un garçon intéressant, il joue juste. Ces deux garçons nous ont fait mal hier soir !"

✅ C’est terminé ici à Espaly, où la N3 de l’ASSE s’impose sur le plus petit des scores (0-1), grâce à Antoine Gauthier.



Les Verts peuvent remercier Issiaka Touré, auteur de multiples parades en deuxième période.



Prochain rendez-vous dans deux semaines, face à Limonest ! 🔜 pic.twitter.com/AoGLY7vkhJ — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) September 9, 2023

