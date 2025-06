FC Barcelone Mercato : Neymar clos le débat sur son avenir

Désireux de retourner au FC Barcelone et annoncé du côté de… l’OM, Neymar va finalement rester à Santos, avec lequel il a prolongé jusqu’en 2026.

La dernière fois que l’on a entendu parler de Neymar, en France, c’était pour une rumeur des plus déroutantes : l’OM aurait sondé son entourage pour un contrat d’un an. Libre au 30 juin avec Santos, l’attaquant de 33 ans cherchait à revenir en Europe, afin d’optimiser ses chances de retrouver les sommets, donc la sélection brésilienne. Son objectif ultime est la Coupe du monde 2026, sa dernière chance de porter la Seleçao sur le toit du monde. Dans l’idéal, il aurait voulu revenir à Barcelone, qu’il a toujours regretté d’avoir quitté en 2017 pour l’argent du PSG. Mais les Blaugranas sont passés à autre chose et, malgré le pressing de ses agents, ils n’ont pas ouvert la porte.

« J’ai pris une décision et j’ai écouté mon cœur »

Faute de proposition satisfaisante en Europe, Neymar a donc décidé de prolonger d’un an avec Santos. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il veut faire croire que le cœur a parlé mais on miserait plutôt sur le dépit… « Je reste. J’ai pris une décision et j’ai écouté mon cœur. Santos n’est pas seulement mon équipe, c’est ma maison, mes racines, mon histoire et ma vie. C’est ici que je veux réaliser les rêves que je n’ai pas encore réalisés dans ma carrière. »

Le chemin jusqu’au rêve s’annonce compliqué car, après une année et demi sans jouer (ou presque) en Arabie Saoudite, Neymar n’a joué que 12 matches avec Santos en cinq mois. Son corps continue de lâcher à intervalles réguliers, sans doute miné par une hygiène de vie toujours aussi indigne d’un joueur de football professionnel. C’est presque logiquement que Carlo Ancelotti ne l’a pas convoqué pour ses premiers matches sur le banc de la sélection brésilienne…