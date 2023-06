FC Barcelone : le nouveau maillot domicile dévoilé !

Alors qu'il avait fuité sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, le nouveau maillot domicile du FC Barcelone a officiellement été dévoilé ce jeudi par le club blaugrana. Il affiche les traditionnelles couleurs du Barça, c'est-à-dire le rouge et le bleu.

𝑯𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒐 𝒍𝒆𝒂𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒚​ ♦️ Our home kit for the 2023/24 season pic.twitter.com/34K3nGdhV9