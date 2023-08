FC Barcelone : Lamine Yamal va prendre une décision cruciale pour son avenir !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

À 16 ans, Lamine Yamal est sur toutes les lèvres des supporters et observateurs du FC Barcelone. Et pour cause, le gamin de 16 ans a joué lors des deux premières rencontres du championnat, battant un record de précocité en Espagne, lui qui s'est surtout fait remarquer lors du trophée Gamper face à Tottenham avec sa vivacité et sa technique. Au-delà du FC Barcelone, c'est maintenant la Fédération espagnole qui se tourne vers lui.

L'Espagne veut Yamal

En effet, selon les informations du média Jijantes FC, des représentants de la sélection espagnole ont rencontré Lamine Yamal, mais également la direction sportive du FC Barcelone ce mercredi. L'objectif de la Fédération espagnole est d'attirer le joueur de 16 ans au sein de sa sélection A. L'ailier droit possède trois nationalités. Ainsi, il pourrait jouer pour l'Espagne, mais également pour le Maroc ou la Guinée équatoriale. Selon les informations de MARCA, Lamine Yamal serait même dans la prochaine liste du sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, pour affronter la Géorgie et Chypre.

💣🚨🇪🇸 Des représentants de la sélection espagnole de football vont rencontrer Lamine Yamal en ce moment ! Ils ont déjà rencontré la direction sportive du Barça aujourd’hui. (@JijantesFC)



Le joueur va prendre une décision sur sa nationalité sportive ⏳ pic.twitter.com/eeXkOsfikE — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) August 23, 2023

Lamine Yamal sera dans la liste de l'équipe d'Espagne pour les matchs face à la Géorgie et Chypre. L'Espagne espère avoir le OK du joueur. @Marca 🧐 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) August 23, 2023

Podcast Men's Up Life