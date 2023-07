FC Barcelone : Laporta a un message pour Messi et annonce quand son hommage aura lieu

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Cet été, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, n'est pas parvenu à faire revenir Lionel Messi, qui a décidé de rejoindre la MLS et l'Inter Miami plutôt que de faire son retour dans son club de coeur.

"On souhaite le meilleur à Messi à Miami"

Interrogé par Sport sur sa relation avec la Pulga, le président catalan a envoyé un beau message à la star argentine. "Elle est bonne, on a plus parlé. On lui souhaite le meilleur à Miami, Barcelone sera toujours chez lui."

Ensuite, Joan Laporta en a dit plus sur l'hommage qu'il prévoit pour le septuple Ballon d'Or. "On va commencer à travailler sur un superbe hommage pour Léo. On m'a dit de le faire le jour du 125e anniversaire du club, ça serait bien."















