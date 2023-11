FC Barcelone : le club va toucher le pactole après la blessure de Gavi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Lundi, les examens réalisés par le staff médical du FC Barcelone ont confirmé une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe pour Gavi. Le milieu de 19 ans s'est blessé lors du match de l'Espagne face à la Géorgie (3-1) dimanche. Son absence est estimée entre six et huit mois. Un énorme coup dur pour les Blaugranas, où il était désormais un titulaire indiscutable.

7,5 M€ d'indemnisation

Le directeur sportif du FCB, Deco, a déjà annoncé qu'il ne devrait pas y avoir de recrutement en janvier pour le remplacer car trouver un joueur de ce calibre à ce moment-là de la saison est quasiment mission impossible. Mais il n'empêche que le FC Barcelone va recevoir une jolie indemnisation de la part de la Fédération espagnole. Selon AS, elle s'élèvera à 7,5 M€. Pas de quoi attirer un remplaçant ni convaincre la DNCG ibérique de relâcher son étreinte autour du cou des Blaugranas mais une belle somme quand même...

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

🚨🚨🚨 La Fédération espagnole de football indemnisera Barcelone à hauteur de 7,5 millions d’euros en raison de la blessure de Gavi. (AS) pic.twitter.com/VHHV3vglRB — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) November 22, 2023

Podcast Men's Up Life