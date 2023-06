FC Barcelone : Lionel Messi va bel et bien revenir au Camp Nou

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il s'en est allé. Il y a longtemps. Et au grand désespoir des supporters du FC Barcelone, il n'est pas revenu. Peu de chances, donc, de revoir Lionel Messi avec le maillot catalan. Un regret, y compris pour certains anciens partenaires, à commencer par Jordi Alba, qui dans le quotidien Sport est revenu sur le. cas de la Pulga.

Préparer quelque chose

Proposant qu'un hommage XXL lui soit rendu au Camp Nou. Extrait : "J'aimerais beaucoup le revoir sous le maillot de Barcelone. Si cela n'a pas été possible, il faudrait lui offrir un match ou un hommage pour que tous les culés remplissent le Camp Nou et lui fassent leurs adieux de la meilleure façon possible. J'espère qu'il sera possible de le revoir sous le maillot du Barça, mais si, pour une raison ou une autre, ce n'est pas possible, le club doit préparer quelque chose pour lui."