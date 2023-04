FC Barcelone - Mercato : annonce fracassante dans le dossier Gavi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le feuilleton Gavi se poursuit au FC Barcelone. Comme vous le savez, le joueur, en raison des problèmes financiers du club catalan, n'est toujours pas officiellement inscrit pour la saison prochaine. Alors que son contrat va prendre fin dans quelques semaines, à la fin du mois de juin.

"On va l'enregistrer"

Au vu du talent du joueur, il y a raisonnablement de quoi s'inquiéter. Mais visiblement pas au FC Barcelone. Ainsi, et c'était il y a quelques heures, Mateu Alemany s'est voulu on ne peut plus rassurant sur le devenir de Gavi. Ce sera en Catalogne et nulle part ailleurs. "On va enregistrer Gavi c'est sûr, il n'y a aucun problème".

Si il le dit....